Con un perentorio 4-1 l'Inter regola la Cremonese al Meazza. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo nella partita contro i grigiorossi, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro

PER VOTARE CLICCA QUI

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Sab 04 ottobre 2025 alle 20:03
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
vedi letture
Print