Filippo Galli si è soffermato ai microfoni di TMW sulla lotta al vertice. Di seguito la sua analisi valutativa: "Ancora è presto, mi sembra che al momento ci siano due squadre in testa ma non significa che saranno le uniche due protagoniste. Mi auguro ci sia anche il Milan, poi l'Inter e penso anche l'Atalanta possa rientrare nella corsa scudetto. Come spesso accade, più sono le squadre coinvolte e maggiore sarà il divertimento", ha concluso.