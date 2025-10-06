Inter U23-Renate, match della nona giornata di Serie C, inizialmente in programma domenica 12 ottobre, è stato riprogrammato a martedì 21 ottobre 2025, alle 16:30, all'U-Power Stadium di Monza. La decisione del rinvio è stata presa a causa dei cinque nerazzurri convocati con le rispettive Nazionali (Alexiou, Cocchi, David, Topalovic). Per la squadra di Stefano Vecchi, quindi, il prossimo appuntamento in calendario diventa quello di venerdì 17 ottobre alle 20.30 contro l'Alcione, in trasferta.

Sezione: Inter U23 / Data: Lun 06 ottobre 2025 alle 12:14
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
