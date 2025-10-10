Nel pareggio per 0-0 tra Repubblica Ceca e Croazia c'è stato spazio ancora una volta, da titolare, per Petar Sucic. Il centrocampista nerazzurro ha giocato tutta la partita ed è stato anche ammonito, ma i numeri sembrano essere dalla sua parte.
Secondo le statistiche, infatti, Sucic è primo nella partita per maggior numero di occasioni create (3), per percentuale di passaggi riusciti (96%), ha il 100% di passaggi lunghi riusciti, 5 passaggi nell'ultimo terzo di campo, 7/12 nei duelli a terra e 2/4 in quelli aerei, più 6 tackles e 3 palle recuperate.
🇭🇷 | 𝐏𝐄𝐓𝐀𝐑 𝐒𝐔𝐂𝐈𝐂 (𝟐𝟏) vs Czechia:— Rising Stars XI (@RisingStarXI) October 10, 2025
• MOST CHANCES CREATED (3)
• MOST ACCURATE PASSER (96%)
• 100% Successful Long Balls
• 5 Passes Into Final Third
• 7/12 Ground Duels Won
• 2/4 Aerial Duels Won
• 6 Tackles
• 3 Ball Recoveries
𝐅𝐔𝐂**** 𝐁𝐀𝐋𝐋𝐄𝐑. pic.twitter.com/NW99SSpLSb
Autore: FcInterNews Redazione
