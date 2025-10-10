Nel pareggio per 0-0 tra Repubblica Ceca e Croazia c'è stato spazio ancora una volta, da titolare, per Petar Sucic. Il centrocampista nerazzurro ha giocato tutta la partita ed è stato anche ammonito, ma i numeri sembrano essere dalla sua parte.

Secondo le statistiche, infatti, Sucic è primo nella partita per maggior numero di occasioni create (3), per percentuale di passaggi riusciti (96%), ha il 100% di passaggi lunghi riusciti, 5 passaggi nell'ultimo terzo di campo, 7/12 nei duelli a terra e 2/4 in quelli aerei, più 6 tackles e 3 palle recuperate.