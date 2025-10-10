Blitz doveva essere e blitz è stato. La Svizzera conquista tre punti fondamentali contro la Svezia: succede tutto nel secondo tempo alla Strawberry Arena di Solna. Al minuto 65 Xhaka sblocca la contesa trasformando un calcio di rigore, al 94' il timbro dell'archivio messo a segno da Manzambi. Akanji, difensore nerazzurro, è rimasto in campo per l'intero arco dell'incontro, ed è stato anche ammonito al quarto minuto della ripresa.