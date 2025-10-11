"Bello, bellissimo rivedere la Roma così in alto, mi sento ancora parte dell'ambiente e spero davvero che sia l'anno buono per un piazzamento finale esaltante". Così l'ex giallorosso, Miralem Pjanic ha espresso alla Gazzetta dello Sport tutta la gioia di vedere la squadra capitolina in vetta alla classifica.

Ma chi vede comunque in pole per lo scudetto?

"Dico il Napoli, che si è rinforzato e ha Conte in panchina. Anche Allegri e il Milan daranno filo da torcere: le sue squadre sono sempre importanti. Ovviamente ci sono pure Inter e Juve, ma anche la Roma può dire la sua lì in alto".