Dopo la sua prima partita da titolare con la maglia della Nazionale francese ieri contro l'Azerbaigian, il centrocampista della Juventus Khéphren Thuram ha parlato nella zona mista del Parc des Princes non dimenticando di rivolgere un pensiero al fratello Marcus, fuori per infortunio: "Sono felice di aver conquistato i tre punti. Guardo avanti partita per partita, allenamento per allenamento. Non penso ancora alla Coppa del Mondo. Sono molto orgoglioso di aver esordito, soprattutto a Parigi, dove sono cresciuto, davanti alla mia famiglia. So che mio fratello è orgoglioso di me, e questa è la cosa più importante".