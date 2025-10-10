Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della Nazionale croata in vista della partita contro Gibilterra, Petar Sucic ha parlato brevemente e in termini entusiastici della sua esperienza all'Inter: "Tutto è fenomenale, sono stato felicissimo fin dal primo giorno. Sto cercando di migliorare allenamento dopo allenamento e giorno dopo giorno. L'Inter è un grande club e un grande passo nella mia carriera per me, ma sapevo dove stavo andando. È una stagione lunga, ci saranno molte partite, credo che tutto finirà bene".

A Sucic viene chiesto anche del compagno di Nazionale, ma rivale in campionato, Luka Modric, protagonista di un ottimo impatto col Milan: "Non è una sorpresa per me, e nemmeno per nessuno in Croazia. In Italia hanno imparato a conoscere Luka e le sue qualità in fretta. Spero che continui così, anche se gioca per il Milan, che è il nostro più grande rivale. Che rimanga sano e in forma, la cosa più importante per tutti noi è andare al Mondiale".