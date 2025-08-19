Il Corriere dello Sport offre una breve anticipazione dell'intervista a Edin Dzeko che verrà pubblicata domani. Tra le domande poste al centravanti bosniaco c'è anche il perché della scelta di tornare in Serie A per sposare il progetto della Fiorentina: "Ho vissuto otto anni in Italia, vestendo le maglie di due grandi club come Roma e Inter - ricorda il Cigno di Sarajevo -. Stavo benissimo, la mia famiglia è stata benissimo. I miei figli sono nati qui in Italia e l’idea di continuare a vivere dopo il calcio in Italia c’è. Questo è un motivo, ma anche perché mi sentivo ancora in grado di continuare a giocare nel calcio italiano".
Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mar 19 agosto 2025 alle 22:37
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
