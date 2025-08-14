"Devo dire che è una grande emozione. L’anno scorso ho avuto la fortuna di vincere lo scudetto con l’Inter in Primavera e di essere convocato alcune volte in prima squadra, ma quest’anno ci si affaccia realmente in quello che è il calcio dei grandi e sono super entusiasta". Sono le prime parole da giocatore del Lumezzane di Matteo Motta, terzino classe 2005 che ha lasciato il club nerazzurro in prestito per provare la prima esperienza nel calcio professionistico.

Dopodomani, il destino metterà Matteo Motta subito di fronte all'Under 23 nerazzurra per il primo turno di Coppa Italia Serie C: "Sarà una bella prima esperienza perché mettersi subito a confronto con la tua ex squadra ti fa venire voglia di metterti in gioco e, chissà, magari punirli per passare il turno con la nuova squadra che è il nostro obiettivo", le sue parole.