Il RB Lipsia sta intensificando i colloqui con il Chelsea per Christopher Nkunku, accostato anche all'Inter come alternativa ad Ademola Lookman, tornato nelle ultime ore a Zingonia dopo che l'affare tra il Biscione e l'Atalanta è stato congelato. Le trattative - informa The Athletic - sono per un trasferimento a titolo definitivo, con il giocatore che ha aperto alla possibilità di tornare nel suo ex club. Sul francese del Chelsea è forte anche il pressing del Bayern Monaco.

"Al momento - si legge nell'articolo -, l'accordo per il ritorno di Nkunku al Lipsia non è considerato vicino e restano in gioco altre opzioni per l'attaccante", corteggiato da alcuni club in Germania, Inghilterra e Italia.