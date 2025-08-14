Presentatosi come nuovo giocatore del Novara, Leonardo D'Alessio parla delle formazioni Under 23 e di come andranno affrontate sul campo, lui che nella scorsa stagione ha militato nel Milan Futuro retrocesso in Serie D: "Le Under 23 sono imprevedibili, vanno studiate. Con il Milan abbiamo giocato qui a Novara, in uno stadio complicato, e quando lavoravamo come gruppo unico abbiamo fatto una grande partita, pur andando in svantaggio. Contro Juventus e Inter servirà più agonismo, perché tecnicamente sono forti".

A proposito dell'ultima stagione, D'Alessio ha anche aggiunto: "L’esperienza al Milan Futuro è stata formativa, anche se c’era disorganizzazione: le Under 23 sono progetti importanti, ma devono essere gestiti bene. I talenti sono tanti, ma l’anno scorso non sempre abbiamo lavorato come gruppo unico, il che ha reso difficile preparare le partite. In Serie C l’agonismo è fondamentale, e senza coesione diventa dura. A Novara trovo una società molto più preparata, che mi aiuterà a crescere".