Michele Santoni, tecnico della Pro Vercelli, ha parlato in conferenza stampa tornando sull'amichevole giocata qualche giorno fa contro l'Inter U23. Di seguito le sue parole riprese dai colleghi di TuttoC.com: "Contro l’Inter, per esempio, il caldo e un avversario ostico ci hanno limitato, ma nelle altre partite, come contro Pisa e Parma, abbiamo mostrato una squadra che mette energie in campo, aggredisce alta e gioca un calcio ragionato, sfruttando le qualità dei nostri ragazzi. I primi 25 minuti contro l’Inter, per esempio, hanno dimostrato che, andando nella giusta direzione, possiamo far male a chiunque".