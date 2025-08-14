Matteo Panatti, capitano dell'Ospitaletto Franciacorta, presenta il prossimo girone A della Serie C ai microfoni del sito TuttoC.com: "È sufficiente scorrere l'elenco dei club per notare quanti di questi siano blasonati, pensiamo che le favorite sono Union Brescia, Vicenza e Cittadella. Poi c'è un gruppo di squadre ambiziose come Alcione Milano, Trento, Lecco e anche l'ultima a inserirsi in questo raggruppamento: l'Inter Under23 è composta da ottimi giocatori quindi sono certo che farà un campionato di grande livello. Si tratta di un girone impegnativo ma stimolante".

Ma come vede la sua squadra, tornata tra i professionisti dopo 28 anni? "Siamo una neopromossa, faremo un campionato battagliero senza alcun timore. Non dovremo mai perdere l'entusiasmo ma affronteremo tutti gli avversari con umiltà e attenzione. Siamo consapevoli di dover attraversare dei momenti di sofferenza ma questa prospettiva non ci spaventa finché saremo uniti".