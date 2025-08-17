Ottimo esordio per l'Inter U23 di Stefano Vecchi che nel primo storico match ufficiale della sua storia, in Coppa Italia Serie C, batte 2-1 il Lumezzane in trasferta e in rimonta, grazie alle reti di Jan Zuberek e Issiaka Kamate

A seguire gli highlights della partita.

Gli highlights di Lumezzane--Inter U23
Sezione: Inter U23 / Data: Dom 17 agosto 2025 alle 13:10
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
