Moreno Zocchi, DS del Trento (Girone A di terza serie), ha parlato ai microfoni di TuttoC, soffermandosi sul livello elevato del raggruppamento, ma non solo.

Chi potrà essere la favorita per il primo posto?

"Il girone mi sembra competitivo e pieno di squadre ben costruite e bene gestite. Penso che Cittadella, Vicenza, Brescia ed Inter siano superiori alle altre".



Per il Trento, quale sarà l'obiettivo stagionale?

"Siamo una squadra quasi totalmente rinnovata, oggi lavoriamo per costruirci un obiettivo il più alto possibile. Tra qualche settimana il nostro progetto sarà più chiaro".