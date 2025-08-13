Dopo Giuseppe Prestia, un altro giocatore proveniente dal Cesena indosserà la maglia dell'Inter Under 23: si tratta del terzino sinistro classe 2004 Antonio David, nell'ultima stagione al Gubbio, ufficializzato quest'oggi come nuovo arrivo in nerazzurro con la formula del prestito. Il Corriere Romagna, parlando dell'operazione, spiega che il club romagnolo ha ottenuto un indennizzo per il prestito stagionale e, con l’eventuale riscatto da parte dell’Inter, arriverebbe ad incassare oltre mezzo milione di euro.

Data: Mer 13 agosto 2025
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
