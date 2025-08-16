Intervenuto su TMW Radio, Carmine Parlato ha espresso le proprie convinzioni sull'Inter U23: "Vecchi è un allenatore preparato e conosce bene la Serie C. Se riuscirà a trasmettere ai giovani la mentalità giusta, l’Inter Under 23 potrà essere una delle pretendenti per le zone alte della classifica. Il settore giovanile dell’Inter è, secondo me, il migliore d’Italia: qualità alta in tutti i reparti".