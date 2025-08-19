Il grande hockey su ghiaccio sbarca a Milano. In occasione del weekend che inaugura la stagione 2025-26 di Serie A Enilive la National Hockey League (NHL) e la National Hockey League Players’ Association (NHLPA) uniscono le forze con la Lega Serie A per una serie di eventi che porteranno alcune delle più grandi stelle europee della NHL a contatto diretto con i club e i tifosi del calcio italiano. Il cuore dell’iniziativa sarà il NHL/NHLPA European Player Media Tour, in programma il 22 agosto a Milano, tappa cruciale sulla strada che condurrà i giocatori NHL ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026.

Il programma prevede anche esperienze esclusive con due colossi del calcio mondiale: l’Inter e il Milan, che sabato sera aprirà la sua stagione di Serie A a San Siro contro la neopromossa Cremonese. La squadra rossonera vedrà in campo due stelle statunitensi, Christian Pulisic e Yunus Musah, particolarmente attese dal pubblico internazionale. Le attività includeranno scambi di maglie, incontri con leggende del calcio e contenuti social condivisi, per raccontare l’incontro tra i due sport a un’audience globale. Tra i giocatori attesi a Milano, anche nomi di grosso calibro del campionato a stelle e strisce come i finlandesi Sebastian Aho e Miro Heiskanen e Lucas Raymond, bronzo negli ultimi due mondiali con la Svezia.