Sfumata la trattativa con l'Inter per Ademola Lookman, l'Atalanta si fionda sul mercato in entrata e trova l'erede di Mateo Retegui: il club bergamasco ha raggiunto l'accordo con il Lecce per Nikola Krstovic. L'operazione si chiude sulla base di 25 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita che resterà nelle mani dei salentini. Lo riferisce Sky Sport. 

Sezione: Il resto del mercato / Data: Mar 19 agosto 2025 alle 21:53
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
