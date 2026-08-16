Francesco Millesi, ex attaccante del Catania, parlando ai microfoni del sito TuttoC.com ha presentato il primo impegno di campionato della compagine rossoazzurra che domenica accoglierà al Massimino l'Inter Under 23: "L’esordio casalingo contro una squadra ostica L’Inter U23 non è dei più semplici: è fondamentale partire con una vittoria dato che la piazza ha vissuto momenti turbolenti in questi giorni".

Il Girone C si presenta ancora una volta molto competitivo: quali consideri le principali rivali del Catania nella corsa alla Serie B?

"Sicuramente, il raggruppamento meridionale si conferma una vera e propria "bolgia" ricca di corazzate economiche e piazze storiche. Le principali squadre che contenderanno al Catania il primato e la promozione diretta in Serie B sono principalmente quattro Bari, Salernitana, Cosenza e Crotone, alle quali si aggiunge l'incognita Inter Under 23".