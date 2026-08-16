Si parla anche del recente trasferimento di Davide Frattesi alla Lazio nello studio di Sportmediaset dedicato ai 32esimi di Coppa Italia. Una notizia che Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juve, commenta così: "Davide Frattesi è un giocatore forte, ha 6-7 gol nelle gambe a stagione. Si mette in gioco alla Lazio, non è più un ragazzino che va in un'ottima squadra ma quello che deve determinare. Ha un'altra responsabilità, è un altro sport rispetto a quello che faceva all'Inter. Sono curioso di capire quello che farà a Roma".

