Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, arriva ai microfoni di Sport Mediaset per offrire le sue sensazioni, tra campo e mercato, prima della gara di Coppa Italia contro il Mantova: "Si riparte con l'obiettivo di fare bene. Abbiamo rinnovato qualcosa, a partire dal mister (Gattuso, ndr), che ci ha portato una ventata di ottimismo", le sue parole.

Ripartite da Frattesi, un grande nome. Poi che colpi farete?

"Scherzando con Gattuso, mi ha detto: 'dovevamo fare centravanti e difensore e abbiamo preso il centrocampista'. Ci sono giocatori che vogliono aspettare, che hanno altre ambizioni. Monitoriamo tanti profili, credo che faremo gli acquisti che ci siamo ripromessi di fare. Frattesi l'abbiamo fatto a prescindere dalle uscite. Bisogna trovare le modalità giuste, senza aggirare le regole, così come abbiamo fatto con Frattesi".