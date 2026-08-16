Figuraccia incredibile per la Lazio, che viene eliminata in casa dal Mantova ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Nella prima frazione è la formazione virgiliana a rendersi insidiosa in almeno un paio di circostanze. La manovra dei biancocelesti è molto lenta e macchionosa. Al 75' arriva la rete ospite: trivela di Bragantini per il tap-in vincente di Ruocco. Frattesi è entrato in campo al minuto 71 al posto di Dele-Bashiru. Nel finale il raddoppio in contropiede messo a segno da Cajazzo. Risultato sicuramente clamoroso.
Nell'altra gara della serata l'Hellas Verona batte ai rigori la Virtus Entella (2-2 nei tempi regolamentari).
Sezione: News / Data: Dom 16 agosto 2026 alle 23:23
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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