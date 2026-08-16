Ospite d'eccezione nei locali della ditta Gildo Formaggi di Introbio, in provincia di Lecco: giovedì scorso, infatti, è arrivato in visita il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, accompagnato dal dottor Stefano Speroni dell'ospedale San Raffaele di Milano e altri amici visitatori. Che hanno potuto vedere da vicino il metodo di stagionatura e l'intera attività casearia dell'azienda valsassinese, un'attività in continua crescita e sempre più punto di riferimento del settore.

Il titolare Michele Ciresa racconta a LeccoToday come è nata l'iniziatva: "Un mio amico professore e chirurgo del San Raffaele conosce Marotta e ci ha chiesto di poter organizzare una visita alle grotte e all'azienda con assaggio dei nostri formaggi. Abbiamo portato Marotta e gli altri ospiti alla scoperta delle nostre grotte di stagionatura risalenti al 1860 che, grazie ai loro soffioni naturali, rendono possibile la stagionatura senza impianti meccanici in un'area di ben 1.600 metri. Con i nostri giovani del team aziendale abbiamo illustrato le caratteristiche di queste grotte e in generale le lavorazioni che portiamo avanti. Prima di andare, Marotta e amici hanno acquistato anche alcuni formaggi e si sono detti molto soddisfatti di quanto hanno visto e degustato", ha aggiunto.