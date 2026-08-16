Ardon Jashari, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, soffermandosi sulle modalità di gioco dei rossoneri, con un riferimento diretto all'amichevole contro il Milan: "Giocare con Luka Modric è fantastico. È uno dei migliori giocatori al mondo e condividere il campo con lui è incredibile. Insieme abbiamo giocato 30 minuti contro l’Inter e penso che lì abbiamo visto che possiamo giocare anche uno accanto all'altro". Ancora Jashari: "Cerco di esprimermi al meglio e contro lo United ho avuto buone sensazioni in campo. Se la squadra si esprime come deve, allora io posso mostrare le mie qualità in campo".