Ardon Jashari, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, soffermandosi sulle modalità di gioco dei rossoneri, con un riferimento diretto all'amichevole contro il Milan: "Giocare con Luka Modric è fantastico. È uno dei migliori giocatori al mondo e condividere il campo con lui è incredibile. Insieme abbiamo giocato 30 minuti contro l’Inter e penso che lì abbiamo visto che possiamo giocare anche uno accanto all'altro". Ancora Jashari: "Cerco di esprimermi al meglio e contro lo United ho avuto buone sensazioni in campo. Se la squadra si esprime come deve, allora io posso mostrare le mie qualità in campo".

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 16 agosto 2026 alle 23:38
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione