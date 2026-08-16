Il direttore sportivo Fabio Lupo, intervenuto su Tuttomercatoweb, ha fatto il punto della situazione relativa al calciomercato delle squadre di Serie A: "Vedo il rush finale di mercato interessante perché tutti devono ancora fare qualcosa per completare gli organici ed essere all’altezza della situazione”.

La Juve cerca ancora un portiere.

“Questo del portiere è un aspetto Importante da sistemare. Il Milan invece deve completare l’organico e anche il mercato dell’Inter non è concluso”.