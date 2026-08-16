Il passaggio dall'Inter alla Lazio darà a Davide Frattesi l'opportunità di mostrare il suo reale valore, se non altro perché Gennaro Gattuso gli concederà un minutaggio da titolare che il centrocampista non ha mai avuto nella sua esperienza milanese, né nella gestione Inzaghi né tantomeno in quella di Cristian Chivu. "Capiremo chi è veramente Frattesi, che livello ha. Sapremo se è davvero un giocatore d'altissimo livello che non ha avuto tante chance all'Inter", il punto di vista espresso da Christian Panucci a Sportmediaset.