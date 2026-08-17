Come appurato da FcInterNews.it, si avvicina il rientro in gruppo di Yanis Massolin. Il centrocampista ex Modena, oggi ancora a parte, dovrebbe tornare a lavorare con i compagni tra giovedì e venerdì (mercoledì la squadra riposerà).

Nel frattempo Marcus Thuram ha invece svolto tutta la seduta in gruppo e si candida così per uno scampolo di gara contro il Monza, sabato 22 agosto. Djed Spence sta svolgendo infine un lavoro personalizzato. L’inglese, dopo i test di ieri, deve ora ritrovare la miglior condizione fisica.

Sezione: Copertina / Data: Lun 17 agosto 2026 alle 16:15
Simone Togna / Twitter: @SimoneTogna
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