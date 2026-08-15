Il tecnico Giorgio Roselli ha parlato a Tuttoc.com delle seconde squadre e non solo: "Nel girone C il Bari è la favorita, il Cosenza sarebbe uno spettacolo se solo trovassero un po’ di unione. L'Inter Under 23 metterà in mostra i soliti gioiellini ed il Monopoli mi auguro che nei prossimi playoff non esca come sempre al primo turno. I club under 23 faranno il solito buon campionato, porteranno aria nuova in molte partite un po' di spregiudicatezza tipica dei giovani e spero visto che sono ancora solo 3 che presto si raddoppino o meglio che si triplichino, perché qualcuno mi dovrebbe spiegare perché a 19 o addirittura a 20 anni i ragazzi devono ancora giocare in Primavera cosa che li esclude così da una giusta e sana maturazione e crescita".