Il tecnico Giorgio Roselli ha parlato a Tuttoc.com delle seconde squadre e non solo: "Nel girone C il Bari è la favorita, il Cosenza sarebbe uno spettacolo se solo trovassero un po’ di unione. L'Inter Under 23 metterà in mostra i soliti gioiellini ed il Monopoli mi auguro che nei prossimi playoff non esca come sempre al primo turno. I club under 23 faranno il solito buon campionato, porteranno aria nuova in molte partite un po' di spregiudicatezza tipica dei giovani e spero visto che sono ancora solo 3 che presto si raddoppino o meglio che si triplichino, perché qualcuno mi dovrebbe spiegare perché a 19 o addirittura a 20 anni i ragazzi devono ancora giocare in Primavera cosa che li esclude così da una giusta e sana maturazione e crescita".

Sezione: Inter U23 / Data: Sab 15 agosto 2026 alle 20:34
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione