Alessandro Calori promuove il passaggio di Davide Frattesi alla Lazio. L’ex allenatore, tra le altre, di Brescia, Trapani e Lazio Primavera ha parlato del centrocampista ai microfoni di TuttoMercatoWeb, soffermandosi sulla nuova esperienza del giocatore dopo il poco spazio trovato all’Inter. Secondo Calori, la Lazio rappresenta una possibilità importante per Frattesi, soprattutto per ritrovare continuità e rilanciarsi anche in ottica Nazionale.

“Ha bisogno di giocare e la Lazio è la possibilità giusta per tornare in auge in ottica Nazionale. Con l’Inter ha giocato poco. Alla Lazio può fare bene: è un rinforzo interessante”, ha spiegato Calori.

Il trasferimento può quindi rappresentare una nuova occasione per il centrocampista, chiamato a ritrovare un ruolo da protagonista dopo una parentesi all’Inter caratterizzata da un minutaggio non sempre elevato. Alla Lazio Frattesi potrà cercare quella continuità necessaria per tornare ai suoi livelli e rientrare con maggiore convinzione nel radar della Nazionale.