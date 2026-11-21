Melgrati 9 - L'uomo copertina di questo pomeriggio a tinte interiste. Nel primo tempo risponde con reattività e si rende protagonista con una serie di pronte risposte, riuscendo anche a mettere una pezza sul quasi autogol di Prestia ma non potendo evitare il tap-in vincente per il pareggio di Selleri. Nel secondo tempo, blocca con entrambe le mani il rigore di Castorani e nega a Franzolini il pareggio in extremis. Pochi dubbi su chi sia stato il migliore in campo.
Bovio 6 - Qualche piccola sbavatura qua e là - neanche evidentissima - non è sufficiente per appesantire il voto del giovane centrale, comunque coautore insieme al resto della ciurma di questa prestigiosa vittoria.
Prestia 6.5 - A conti fatti, pur al netto di un goffo tentativo di autogol nel primo tempo, il capitano interista guida la truppa verso la riva crescendo di rendimento nel corso della ripresa.
Tosto 6.5 - Prestazione piuttosto solida da parte dell'ex Empoli, chiamato a fare le veci del totem Jakirovic ma mai realmente in difficoltà nonostante il valore dell'avversario.
Aidoo 6 - Prestazione perlopiù votata al contenimento piuttosto che alla spinta. L'avversario era di livello, ma l'ex Pergolettese non ha sfigurato per nulla pur senza brillare particolarmente (Mancuso S.V.).
Kaczmarski 6 - Il polacco gioca una partita all'insegna della copertura e tende a soffrire un po' più del solito il ritmo degli avversari. Complessivamente, visto il risulato, anche lui porta a casa la sufficienza (Re Cecconi S.V.).
Fiordilino 6.5 - Quando serve abbassa la temperatura del pallone quando la sfera sembra essere stata appena estratta dal forno. Tante giocate utili e tanti palloni ripuliti anche nelle zone in cui a farla da padrona sono le sabbie mobili (Bovo S.V.).
Marello 8 - Prestazione da museo per il terzino interista che gioca con un'accortezza da veterano. Difensivamente quasi perfetto, riesce a rompere gli equilibri con una giocata sul piede perno con successiva conclusione di destro - il suo piede debole - dritta nell'angolino. Solo il portiere Melgrati gli mangia qualche voto, ed è tutto dire.
Mosconi 6 - Stranamente il meno in palla di tutti. I lucani lo ingabbiano al fine di renderlo meno pericoloso possibile e, complessivamente, ci riescono. Riesce a mettere a referto l'assist per Marello, ma di fatto il gol nasce dalla gran giocata del terzino friulano. Per fortuna, il resto dell'equipaggio rema nella giusta direzione (Agbonifo 7 - Entra in campo e risolve la partita trovando una stoccata letale che condanna i potentini. Dopo la rete al Picerno - ironicamente la seconda squadra lucana trafitta dall'italo-nigeriano - l'esterno interista può tracciare una nuova linea e provare a recuperare posizioni nelle gerarchie).
Charlys 6.5 - Prende talvolta l'iniziativa con una serie di sgroppate in velocità utili a dare respiro ai suoi e a riordinare le idee. Altra prestazione convincente per il brasiliano.
Zuberek 5.5 - Il polacco soffre tremendamente la morsa dell'organizzata retroguardia potentina e viene spesso obbligato a giocare molto basso a causa dell'altissima intensità dei rossoblù. Contrariamente a quanto ci aveva abituati, non lascia il segno (Fumagalli 6 - Si sbatte tanto quando il polacco ma forse con un minimo di precisione in più).
Autore: Carlo Alberto Gamba
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