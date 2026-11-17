Settimana da incorniciare per Leon Jakirovic. Il giovane difensore dell'Inter U23, classe 2008, si è messo in grande evidenza con la maglia della Croazia Under 19, diventando uno dei protagonisti del percorso di qualificazione al prossimo Europeo di categoria.

Il centrale, definito il nuovo Bastoni nell'ambiente nerazzurro, stato impiegato dal commissario tecnico Orescanin in tutte e tre le gare disputate contro Ungheria, Repubblica Ceca e Olanda, senza saltare neanche un minuto. Anche oggi Jakirovic è infatti sceso in campo nella sfida contro gli olandesi, terminata con una vittoria per 3-2 in favore della Croazia. Per lui anche un cartellino giallo nel corso della partita.

Un successo importante per la selezione croata, che chiude questo ciclo di gare al primo posto del girone con 7 punti, a pari merito con la Repubblica Ceca. E soprattutto un percorso positivo in cui Jakirovic, un'ulteriore conferma delle sue qualità. Nonostante la giovanissima età, il classe 2008 continua a guadagnare spazio e considerazione, sia in ambito nerazzurro sia con le selezioni giovanili della Croazia.