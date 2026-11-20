Il Potenza arriva allo 'Stadio Ernesto Breda' di Sesto San Giovanni per sfidare l'Inter Under 23 con la patente di primissima della classe del Girone C di Serie C, con nove punti di vantaggio sul Bari, la più diretta insegutrice. Ma Ivan Tisci non si fida della squadra di Stefano Vecchi: "Questa è una gara che nasconde delle insidie che non sono dettate solo dal campo ma anche dalla lunghezza del viaggio. A Milano, comunque, ci andiamo con piacere - le parole del tecnico in conferenza stampa -. Veniamo da un momento ottimo e le motivazioni sono tantissime. Affrontiamo la seconda squadra di uno dei club più blasonati, con tanto talento che prima o poi raggiungerà palcoscenici importanti. Ci saranno tantissimi dei nostri tifosi, sono motivo d'orgoglio e vedere i 1500 nostri ci darà ancora più spinta".

A proposito dei punti di forza dell'avversario, Tisci ha aggiunto: "Ci sono tanti pro e tanti contro, lo storico delle Under 23 dimostra che ci sono giocatori di grande talento. Le prime squadre ogni tanto prendono in prestito dei ragazzi, quindi non è facile allenare in determinati contesti. L'Inter ha dovuto pagare lo scotto del girone, ma adesso ha trovato una quadratura, ha talento e organizzazione. Ha un organico importante e gioca bene, con un allenatore che conosce bene la categoria. Sarà una bella partita da vedere tra due squadre che giocheranno con grande foga. Ci possono impensierire sicuramente ma li abbiamo studiati e l'obiettivo è limitarne le individualità e le ripartenze".