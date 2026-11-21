Prestazione di assoluto spessore dell'Inter U23 contro la capolista Potenza, battuta per 2-1 nella sfida pomeridiana dello stadio Breda. In questo senso, il calciatore nerazzurro Mattia Marello - autore del provvisorio 1-0 - ha presenziato alla conferenza stampa postpartita per commentare l'esito della sfida contro i lucani.

Oltre alla tua grande prestazione c'è da segnalare che hai segnato di destro. Che sensazioni provi?

"Sono super contento per la squadra e per la mia perché ha contribuito alla vittoria del gruppo. Sono molto contento della prestazione perché il risultato è arrivato contro una squadra reduce da un periodo importante dove gestiva un +9 sulla seconda".

FCInterNews - Cosa scatta nella testa di ragazzi come te alla prima esperienza tra i professionisti quando si è chiamati ad affrontare squadre così di categoria e cosa vi viene chiesto?

"Venivamo da una settimana difficile perché c'erano ragazzi che come me erano via con le Nazionali o che era salita con la prima squadra. Abbiamo preparato la partita in circa tre giorni ma sono stati giorni importanti perché siamo stati un grande gruppo. Il mister ci ha parlato tanto prima e dopo l'allenamento. Ci ha parlato tanto del Potenza insieme al suo staff e ci ha detto cosa dovessimo fare. Eravmo gasati".

Dove ti vedi tra qualche anno? L'uscita di GTA VI vi ha "rovinato" i piani di preparazione alla sfida?

"Non ho la playstation quindi non era un mio problema. Magari altri hanno sofferto questo momento (ride, ndr). Sono molto contento della partita ed eravamo gasati. Il mister ci ha fatto un bel discorso anche prima in hotel e ci ha preparato al fatto che non sarebbe stata una partita come le altre".

Dove puoi migliorare ancora?

"Faccio spesso questa domanda al mister e al suo staff. Io cerco sempre di migliorarmi su tutto anche magari sulle cose dove vado meglio. Però principalmente cerco di allenarmi sul piede debole e sulle letture difensive".