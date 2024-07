Il mattatore della serata di Cesena è stato indubbiamente Mehdi Taremi, che ha messo a referto altre due reti in questa prima estate con la maglia dell'Inter. Intercettato sul campo del Manuzzi dopo la partita, il Principe di Persia esprime brevemente la sua soddisfazione per l'ottima serata: "Felice per i gol? Sì, è stato molto bello".