Javier Zanetti, vicepresidente del club nerazzurro, ha consegnato a Gianni Infantino, presidente FIFA e noto tifoso nerazzurro, la nuova maglia Home dell'Inter personalizzata con il numero 9.

Lo scatto, che ritrae i due sorridenti con la nuova divisa, è diventato virale sui social. Per Infantino la casacca nerazzurra con il proprio cognome stampato sulle spalle e il numero 9, ricevuta direttamente dalle mani della storica bandiera interista.

Sezione: Inter Social Club / Data: Sab 18 luglio 2026 alle 13:55
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.