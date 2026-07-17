L'Inter ha scelto il sud della Germania per la prima parte del suo ritiro estivo. La squadra nerazzurra questa mattina ha sostenuto il primo allenamento e a fare gli onori di casa è stato il tedesco Bisseck.

In un video pubblicato sui social dall'Inter, è proprio il difensore nerazzurro ad impugnare il telefonino e ad accogliere i suoi compagni di squadra in campo.

Sezione: Inter Social Club / Data: Ven 17 luglio 2026 alle 16:50
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.