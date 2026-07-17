L'Inter ha scelto il sud della Germania per la prima parte del suo ritiro estivo. La squadra nerazzurra questa mattina ha sostenuto il primo allenamento e a fare gli onori di casa è stato il tedesco Bisseck.

In un video pubblicato sui social dall'Inter, è proprio il difensore nerazzurro ad impugnare il telefonino e ad accogliere i suoi compagni di squadra in campo.