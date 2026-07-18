Durante il ritiro in Germania, il Console italiano Pietro Falcone e una delegazione del Consolato italiano di Friburgo ha incontrato Cristian Chivu. Lo riferisce la società nerazzurra con un breve post pubblicato sui social. Nel resort tedesco era arrivato, questa mattina Dario Baccin, braccio destro di Piero Ausilio, mentre domani è atteso il direttore sporitvo in persona.