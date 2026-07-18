Durante il ritiro in Germania, il Console italiano Pietro Falcone e una delegazione del Consolato italiano di Friburgo ha incontrato Cristian Chivu. Lo riferisce la società nerazzurra con un breve post pubblicato sui social. Nel resort tedesco era arrivato, questa mattina Dario Baccin, braccio destro di Piero Ausilio, mentre domani è atteso il direttore sporitvo in persona.

Sezione: Inter Social Club / Data: Sab 18 luglio 2026 alle 19:40
Niccolò Anfosso
vedi letture
Niccolò Anfosso
autore
Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione