Partito titolare ieri nella Germania di Klopp, si aprono nuovi scenari per Yann Bisseck, anche per quanto riguarda la Nazionale. Intanto il difensore nerazzurro sarà il grande ospite della giornata inaugurale del Festival dello Sport di Trento: l'evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport dal 1° al 4 ottobre nella cittadina trentina, terrà infatti un talk giovedì 1 ottobre alle 16.30 presso l'Auditorium Santa Chiara.

Sezione: News / Data: Lun 28 settembre 2026 alle 17:15
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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