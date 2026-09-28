Viviamo insieme il pre partita di Turchia-Italia, match valido per la Nations League. Le ultimissime con un focus sui giocatori nerazzurri. Spazio anche all'Inter che oggi ha ripreso a lavorare ad Appiano e ai rinnovi in ballo.

Per PARTECIPARE al SALOTTO di FcInterNews ABBONATI al canale Youtube --> LE INDICAZIONI 

Segui la diretta
Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 28 settembre 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.