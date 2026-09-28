L'Asociación del Fútbol Argentino ha ufficializzato gli orari delle prossime tre amichevoli della Seleccion, che sarà impegnata in patria contro Bolivia, Burkina Faso e Benin. L'ultimo test match avrà un significato particolare perché nella notte del 6 ottobre, al Monumental di Buenos Aires, si chiuderà la carriera leggendaria di Lionel Messi con la maglia dell'Albiceleste. Dopo quella partita ci sarà il saluto alla sua gente della Pulce e, quindi, il rompete le righe del gruppo di Lionel Scaloni: una notiza che interessa da vicino anche l'Inter e Cristian Chivu, che contano di riabbracciare Lautaro Martinez tra giovedì 8 e venerdì 9 ottobre, proprio in prossimità della gara di campionato contro il Parma del 10. Ecco il programma completo:

Mercoledì 30 settembre

Ore 21:00 Argentina-Bolivia, allo stadio Mario Alberto Kempes (ora locale)

Sabato 3 ottobre

Ore 21:00 Argentina-Burkina Faso, allo stadio Monumental (ora locale)

Martedì 6 ottobre

Ore 20:00 Argentina-Benin, allo stadio Monumental (ora locale)