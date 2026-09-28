L'Asociación del Fútbol Argentino ha ufficializzato gli orari delle prossime tre amichevoli della Seleccion, che sarà impegnata in patria contro Bolivia, Burkina Faso e Benin. L'ultimo test match avrà un significato particolare perché nella notte del 6 ottobre, al Monumental di Buenos Aires, si chiuderà la carriera leggendaria di Lionel Messi con la maglia dell'Albiceleste. Dopo quella partita ci sarà il saluto alla sua gente della Pulce e, quindi, il rompete le righe del gruppo di Lionel Scaloni: una notiza  che interessa da vicino anche l'Inter e Cristian Chivu, che contano di riabbracciare Lautaro Martinez tra giovedì 8 e venerdì 9 ottobre, proprio in prossimità della gara di campionato contro il Parma del 10. Ecco il programma completo: 

Mercoledì 30 settembre
Ore 21:00 Argentina-Bolivia, allo stadio Mario Alberto Kempes (ora locale) 

Sabato 3 ottobre
Ore 21:00 Argentina-Burkina Faso, allo stadio Monumental  (ora locale) 

Martedì 6 ottobre
Ore 20:00 Argentina-Benin, allo stadio Monumental  (ora locale) 

Sezione: News / Data: Lun 28 settembre 2026 alle 18:32
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.