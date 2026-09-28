Nel periodo della sosta Transfermarkt non si sottrae mai dall'analisi di diversi aspetti che riguardano il mondo della Serie A. Questa volta l'analisi riguarda gli italiani più preziosi in rosa: Scalvini per l'Atalanta, Piccoli per il Bologna, Romano per il Cagliari, poi Kean del Como, Ndour della Fiorentina, Raimondo, Marcandalli, Bastoni in casa Inter (65 mln). Ma non solo: figurano in lista anche Locatelli, Rovella, Falcone, Bartesaghi, Kouadio, Buongiorno, Fabbian, Pisilli, Seba Esposito, Comuzzo, Zaniolo e Adorante.

Sezione: Focus / Data: Lun 28 settembre 2026 alle 18:04
Niccolò Anfosso
vedi letture
Niccolò Anfosso
autore
Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione