"E' sempre un onore". Yann Bisseck utilizza poche parole ma significative per spiegare l'orgoglio che ha provato nel rappresentare nuovamente la nazionale tedesca maggiore, un gruppo di cui è tornato a far parte anche grazie alla decisione del ct Jurgen Klopp di convocare ben 44 giocatori per la finestra internazionale allargata.

Il difensore dell'Inter, come annunciato dall'ex manager del Liverpool, ora farà ritorno a casa dopo essere stato inserito nella rosa per le prime due gare di Nations League contro Paesi Bassi e Grecia. Il bilancio della Mannschaft è stato magrissimo: un punto guadagnato in casa dei Paesi Bassi e la sconfitta, a sorpresa, contro la Grecia. Un match che l'ex Aarhus, dopo la panchina di Amsterdam, ha disputato per intero risultando l'unico promosso tra i volti nuovi scesi in campo.