Il Club Brugge giocherà il 13 ottobre a San Siro contro l'Inter e, con l'avvicinarsi dell'impegno, emergono le necessità di organizzare la trasferta dal punto di vista strutturale. Come evidenzia il sito ufficiale del club belga, i tifosi che desiderano di recarsi in Italia possono partecipare a una gita organizzata in autobus, passando per l'azienda Keolis. La partenza dei tifosi è prevista, nella fattispecie, per il 12 ottobre e il pacchetto viaggio disponibile costerà 230 euro a persona. Qualora i tifosi decidessero di viaggiare in aereo, il viaggio di andata è previsto per il 13 ottobre, dunque il giorno della partita. E il ritorno a Ostenda è in programma per il 14 ottobre.