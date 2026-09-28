Dopo la prima giornata nella Serie A Women, è stata stilata in collaborazione con Optapaolo la formazione ideale del primo turno. Ben rappresentata l'Inter con due calciatrici (Magull e Rapinho) così come Como e Roma; la più rappresentata è la Juventus con tre elementi. Ecco l'undici ideale:

Ceasar (Parma); Bergamaschi (Roma), Salvai (Juventus), Carbonell (Juventus); Nesbeth (Como Women), Magull (Inter), Bartel (Juventus), Giugliano (Roma), Haavi (Como 1907); Raphino (Inter), Wullaert (Como 1907). 

Sezione: Inter Femminile / Data: Lun 28 settembre 2026 alle 17:50
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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Domenico Fabbricini
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Domenico Fabbricini
E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.