Ventisei anno dopo Filippo e Simone Inzaghi, un'altra coppia di fratelli potrebbe condividere il campo in una partita della Nazionale italiana. Sì, perché, secondo Sky Sport, Sebastiano Esposito sembra aver vinto il ballottaggio con Moise Kean per completare il tridente d'attacco assieme a Francesco Pio Esposito e Giacomo Raspadori. Non ci sono state prove di formazione da parte di Roberto Mancini nella giornata di oggi, ma questo è quello che filtra dal ritiro azzurro a due ore dal match di Nations League contro la Turchia. 

Sezione: Focus / Data: Lun 28 settembre 2026 alle 18:47
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.