Ventisei anno dopo Filippo e Simone Inzaghi, un'altra coppia di fratelli potrebbe condividere il campo in una partita della Nazionale italiana. Sì, perché, secondo Sky Sport, Sebastiano Esposito sembra aver vinto il ballottaggio con Moise Kean per completare il tridente d'attacco assieme a Francesco Pio Esposito e Giacomo Raspadori. Non ci sono state prove di formazione da parte di Roberto Mancini nella giornata di oggi, ma questo è quello che filtra dal ritiro azzurro a due ore dal match di Nations League contro la Turchia.