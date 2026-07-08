"Al Pordenone, Provedel giocava con la numero 10, era un po' indolente dal punto di vista del lavoro fisico e della corsa. Quello del portiere era un desiderio che manifestava spesso, infatti ogni volta che incrociavo sua mamma me lo diceva sempre. Alla fine, ha esaudito questo suo desiderio". Così Claudio Canzian, responsabile dell'area tecnica dei neroverdi, parlando a Sky Sport degli inizi nel calcio del nuovo estremo difensore dell'Inter. 

Sezione: News / Data: Mer 08 luglio 2026 alle 23:44
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.