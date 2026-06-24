Compleanno... Mondiale per Lionel Messi, festeggiato dai suoi compagni di squadra dell'Argentina e dal presidente dell'AFA, Claudio Tapia, nel ritiro dell'Albiceleste allo Sporting KC Training Centre di Kansas City. La Pulce, che lunedì si è fatto un regalo speciale diventando il bomber all time della competizione salendo a quota 18 gol grazie alla doppietta segnata all'Austria, ha spento 39 candeline. Ma l'età, come si sta vedendo in questi giorni, è solo un numero per il numero 10 di Lionel Scaloni, autore di tutte le cinque reti messe a referto dalla Seleccion in questo torneo. "Buon compleanno, Diez", il messaggio d'auguri pubblicato su Instagram dal Toro e dedicato al suo capitano.

¡Feliz cumpleaños para nuestro Capitán Leo Messi y nuestros cocineros Diego Iacovone y Antonia Farías!



¡Qué sean siempre felices! 🇦🇷 pic.twitter.com/IOZcJUAmx4 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 24, 2026