"La foto della mia infanzia, dove tengo in mano un Supe Tele e un pallone di cuoio, è la foto del mio inizio e della mia fine". Così Marco Materazzi per timeslikethese.it.

"Qualcuno mi chiede cosa avrei fatto, se non avessi fatto il calciatore. Io rispondo: "Il calciatore" - dice Matrix -. Perché da quando avevo 1-2-3 anni viaggiavo sempre con due palloni sotto braccio. Andavo in giro col Super Tele, che era impossibile non calciare, dal quale è nata la 'maledetta', e col pallone di cuoio che sono riuscito a calciare da grande e che mi ha permesso di alzare tutti i trofei del calcio. Ho alzato la Champions, la Coppa del Mondo, arrivando a un punto della carriera che ho sempre sognato e desiderato. Volevo diventare un calciatore professionista, un calciatore della nazionale italiana. Volevo partecipare a un Mondiale, fare una finale per vincere quella benedetta Coppa del Mondo, che poi è stata la chiusura del cerchio della mia carriera".